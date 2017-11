Truquage d'appels d'offres à Mont-Royal: Sanivac plaide coupable

L'entreprise Kelly Sani-Vac a reconnu avoir participé à un stratagème de truquage d'appels d'offres avec des concurrents à Ville Mont-Royal entre 2010 et 2011. L'entreprise a plaidé coupable mercredi à un chef d'accusation de la Loi sur la concurrence pour son rôle joué dans ce cartel des égouts.

Kelly Sani-Vac, qui s'appelle simplement Sanivac sur son site web, a participé à une série d'appels d'offres truqués, entre le 26 février 2010 et le 15 septembre 2011, à Mont-Royal, sur l'île de Montréal, selon le résumé des faits présenté au juge François Dadour de la Cour supérieure. La valeur totale de ces contrats n'a pas été précisée.

Sanivac et ses concurrents se sont ainsi partagés pendant des mois des contrats de nettoyage de puisards et de nettoyage à haute pression hydraulique de conduites d'égouts. «La répartition des contrats par les co-conspirateurs se faisait en fonction de la situation géographique (nord-sud, est-ouest) de chaque entreprise participante à l'entente, le soumissionnaire situé le plus près des travaux devant remporter l'appel d'offres», indique-t-on dans le résumé des faits.

Une des entreprises du cartel était d'abord désignée comme étant le plus bas soumissionnaire au contrat, puis les co-conspirateurs soumettaient une offre plus élevée afin que l'entreprise désignée remporte l'appel d'offres.

«Un cadre supérieur de Sani-Vac était au courant des ententes et y participait en communiquant avec les co-conspirateurs afin d'assurer leur mise en oeuvre», indique-t-on. Ce cadre n'est pas nommé dans le document de cour. On précise toutefois que Daniel Kelly était vice-président de l'entreprise et responsable des soumissions que déposait Sanivac. Il fait également face à des accusations par le Bureau de la concurrence dans ce dossier.

Le nom des autres entreprises ayant pris part au cartel n'est pas indiqué.

L'entreprise de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a reçu une amende de 85 000 $, à la suite d'une proposition commune des parties.