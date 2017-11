Randy Tshilumba porte sa condamnation en appel

Au terme d'un procès d'un mois hautement médiatisé, le jury avait rejeté la défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux de l'homme de 21 ans, malgré des diagnostics de «schizophrénie» et de «trouble délirant». Randy Tshilumba avait poignardé une quinzaine de fois la jeune femme dans un supermarché Maxi de Montréal, en avril 2016. Il s'était ensuite caché pendant des heures dans les toilettes des femmes d'un restaurant.

L'avocate de Randy Tshilumba, Julie Giroux, souligne six motifs d'appel dans son avis d'appel déposé lundi après-midi au plus haut tribunal de la province. Cet appel est d'ailleurs automatique, puisqu'il porte uniquement sur des questions de droit et ne remet pas en question les faits présentés au jury.