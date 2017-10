Plusieurs victimes d'agression sexuelle ont profité de la clinique CAVAC-Juripop

Agrandir

Les participants pouvaient consulter une panoplie d'experts: des avocats criminalistes, des avocats spécialisés en droit du travail, ainsi que des intervenants sociaux issus notamment du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et du Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST).

PHOTO ARCHIVES La Voix de l'Est