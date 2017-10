Registre québécois des armes : la justice donne sa bénédiction

Le juge Lukasz Granosik a ainsi rejeté les arguments de l'Association canadienne pour les armes à feu, opposée à l'existence de ce registre.

«La Loi sur l'immatriculation des armes à feu québécoise [qui crée le registre] n'est pas invalide constitutionnellement, car son caractère véritable est la sécurité publique et qu'elle se rattache aux compétences provinciales en matière de propriété et du droit civil, et de l'administration de la justice», lit-on dans la décision de la Cour supérieure.

Selon les dernières informations disponibles, le Registre n'est pas encore lancé, mais pourrait l'être à court ou moyen terme. Le gouvernement fédéral a récemment accepté de transférer à la province les données pertinentes de l'ancien registre fédéral.