Il appâte une fillette avec des bonbons et l'agresse sexuellement

Un Montréalais qui a attiré chez lui deux fillettes en leur offrant des bonbons a plaidé coupable lundi à deux chefs d'accusation de contacts sexuels et de séquestration. Gerardo Segovia avait appâté les enfants de 9 et 10 ans en leur offrant sept dollars en sucrerie dans un dépanneur, le 22 mai 2017.

Le modus operandi du pédophile de 58 ans relève du cliché. Un dimanche d'après-midi, il s'approche des fillettes de 9 et 10 ans qui jouent près d'un dépanneur dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Il leur donne deux dollars pour qu'elles puissent s'acheter des Popscicles et des bonbons. À leur sortie du dépanneur, Gerardo Segovia leur donne cette fois un billet de cinq dollars pour s'acheter d'autres bonbons.

Les fillettes obtempèrent et ressortent du commerce. L'accusé les prend par les mains et les tirent vers son appartement, sans toutefois les menacer. À l'intérieur, il barre la porte d'entrée pour les empêcher de quitter son appartement. Rapidement, il touche les seins de l'enfant de 10 ans par-dessus ses vêtements. Les fillettes paniquent et réussissent à prendre la fuite.

La mère de la victime alerte aussitôt les policiers, mais confronte Gerardo Segovia près du dépanneur avant l'arrivée de ceux-ci. Elle lui demande s'il est l'agresseur de sa fille. « C'est toi qui a touché les seins de ma fille?», lui lance-t-elle. «Ouin, pis?», répond-il.

Quelques secondes plus tard, l'accusé fait cet aveu au policier qui venait d'arriver: «C'était seulement les seins que j'ai touchés, c'est tout.» Puis, au poste de police, il reconnaît tous les faits.

En juin dernier, le Module des agressions sexuelles de la Section des crimes majeurs du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) avait envoyé un communiqué pour rechercher des victimes potentielles de Gerardo Segovia, un homme sans antécédent judiciaire.

La procureur de la Couronne Roxane Laporte a demandé la production d'un rapport présentenciel et sexologique pour en savoir plus sur Gerardo Segovia qui n'était pas connu des policiers. Il revient en cour le 6 juin prochain.