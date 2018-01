Un site internet republiant des avis nécrologiques attaqué en justice

La poursuite allègue que le site d'Afterlife Network compte plusieurs centaines de milliers d'avis nécrologiques et de photographies reproduits sans permission des sites de maisons funéraires canadiennes et de journaux.

Elle affirme que le site enfreint les droits d'auteur en ne cherchant pas à obtenir la permission de publier ces avis.

Ces faits n'ont pas été prouvés devant la cour.

L'avocate Erin Best veut faire approuver l'action collective par la Cour fédérale. Elle estime que le site tire des revenus en publiant de la publicité provenant d'une tierce partie et en permettant à ses lecteurs «d'allumer des cierges virtuels et d'envoyer des fleurs».

La Presse canadienne n'a pu parler à un porte-parole d'Afterlife. Toutefois, un représentant de l'entreprise a indiqué au service anglais de Radio-Canada que le site effacera sur demande tout renseignement qui y figure.