Un Montréalais accusé d'avoir tenté d'étouffer à mort deux enfants

L'homme de 30 ans a comparu mercredi au palais de justice de Montréal et a été libéré sous conditions. Il est accusé d'avoir tenté de causer la mort d'un enfant de sept ans et d'un enfant de 11 ans, le 10 janvier dernier, à Montréal.

Six chefs d'accusation portent sur des crimes commis ce jour-là, alors que les six autres chefs touchent des crimes qui se seraient déroulés entre le 1er août 2017 et le 9 janvier 2018 à Montréal et Drummondville.

Jean-François St-Louis reviendra en cour le 8 mars prochain.