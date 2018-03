Un homme de 85 ans happé par une voiture à Montréal

L'incident est survenu aux alentours de 20 h, au nord de l'intersection des avenues du Parc et Laurier. La victime se trouvait en plein centre de la chaussée, près de la rue Labadie, lorsqu'elle a été percutée par le conducteur, qui circulait vers le nord sur l'avenue du Parc.

Le Service de police de Montréal (SPVM) indique que la victime a été grièvement blessée à la tête et a été transportée dans un centre hospitalier.

Le conducteur, âgé de 19 ans, est resté sur les lieux après l'accident et a collaboré avec les agents enquêteurs en collision. Ces derniers ont procédé à l'interrogatoire des nombreux témoins présents sur place, a ajouté l'agent Benoît Boiselle, du SPVM.

«L'alcool et la vitesse ne semblent pas en cause, précise-t-il. C'est plutôt la noirceur et la pluie abondante qui pourraient avoir joué un rôle dans l'accident.»

L'avenue du Parc a été rouverte a confirmé le SPVM sur Twitter un peu après minuit.