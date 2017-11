Un fraudeur «très actif» recherché à Montréal

Le suspect recherché prétexterait être un représentant ou un employé d'un commerce. La plupart du temps, l'homme se fait passer pour un vendeur de grands magasins de meubles, d'appareils électroniques ou de marchés d'alimentation. Il attire ses victimes en les informant qu'une vente éclair se tient dans le commerce avant de les inviter à l'intérieur.

«Le suspect agit comme s'il connaissait tout le monde et dit bonjour à tous les employés. Il se rend dans l'arrière-boutique et revient voir la victime pour valider les quantités. Il demande toujours d'être payé en argent comptant et dit à la victime de se rendre avec son véhicule à l'arrière du magasin et de l'attendre pour recevoir la marchandise. La victime s'y rend, mais le suspect prend la fuite avec l'argent», relate le SPVM.

Les montants que le suspect réclame varient entre 260 $ et 980 $. L'homme serait impliqué dans plusieurs fraudes à Montréal et utiliserait le même modus operandi. La somme de ses fraudes s'élèverait à plus de 5000 $, selon les autorités.

Le suspect a la peau blanche et a environ 35 ans. Il mesure approximativement 1,65 m (5'5'') et a les cheveux et les yeux bruns. Il porte une barbe bien garnie brune. Il s'exprime en français, mais a un accent espagnol.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle et anonyme en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne au www.infocrimemontreal.ca.