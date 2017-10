Le dirigeant d'un réseau de trafiquants d'héroïne arrêté à L'Île-des-Soeurs

Il a comparu cet après-midi à la Cour du Québec et fait face à des accusations de trafic et de possession d'héroïne, de possession d'armes à feu et de complot.

Selon le SPVM, Steven Richard Hacque contrôlait différents courriers qui alimentent en stupéfiants d'autres revendeurs. « Sa clientèle et le territoire ont beaucoup augmenté à la suite d'arrestations effectuées au cours des derniers mois dans le milieu de la vente de stupéfiants », indiquent aussi les autorités policières.

Au cours de l'opération, la police a aussi saisi 197 g d'héroïne, 55 g de marijuana, une arme à feu et près de 25 000 $.

La police a aussi arrêté Mihaela Jelescu, une femme de 27 ans, au cours de cette opération. Elle est accusée de trafic de stupéfiants et comparaîtra le 1er décembre.