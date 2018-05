Luck Mervil devrait purger sa peine à domicile

Dans leurs plaidoiries sur la peine, les procureurs des deux parties ont communément suggéré une peine de six mois avec sursis a purgé dans la collectivité, dont trois mois à domicile et le reste avec un couvre-feu.

Le poids des mots comptait plus que tout dans les témoignages de Luck Mervil et sa victime, vendredi matin au palais de justice de Montréal.

D'un côté, une femme qui souffre toujours et vit dans la peur depuis 22 ans. De l'autre, un artiste et «pacifiste» qui a tenté de laver sa réputation et celle de sa famille devant le tribunal.

La jeune femme a raconté avoir été complètement traumatisée d'avoir perdu sa virginité de cette façon et de s'être sentie à sa merci.

Elle s'est sentie perdue par la suite et a déclaré ne pas avoir osé raconter ce qu'elle a vécu, car elle avait peur de faire du mal à d'autres personnes.

Elle a relaté, parfois en pleurant, à la juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec, les conséquences psychologiques et physiques qu'elle a subies, tout cela dans le cadre de sa déclaration de victime.

L'artiste de 50 ans a plaidé coupable lundi à un chef d'accusation d'exploitation sexuelle pour des gestes commis en 1996, alors qu'il avait 28 ans et était en position d'autorité sur elle. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle complète avec la jeune fille de 17 ans, sans avoir obtenu son consentement. Plusieurs autres contacts sexuels ont eu lieu par la suite.

- Avec La Presse canadienne