Maurice Boucher plaide coupable de complot pour meurtre

Maurice Boucher devait commencer à subir son procès à compter du 30 avril prochain au Centre de services judiciaires Gouin.

Boucher est déjà condamné à vie. Il est détenu à l'unité spéciale de détention du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines depuis le début des années 2000 pour le meurtre de deux gardiens de prison commis à la fin des années 90.

Il avait été de nouveau arrêté au pénitencier et accusé de complot de meurtre lors d'une importante opération policière qui a décapité le crime organisé montréalais en novembre 2015. Les plaidoiries sur la peine auront lieu le mois prochain. La poursuite et la défense ont toutefois annoncé ce matin qu'ils se sont déjà entendus sur une sentence (suggestion commune) qui devra être entérinée ou non par le juge Eric Downs de la Cour Supérieure.

Un interdit de publication nous empêche de révéler les noms de deux coaccusées. Il s'agit d'une personne de son entourage et d'une connaissance.

Boucher a été filmé à son insu par les policiers dans les cubicules de visite au pénitencier.

Les policiers ont également envoyé un agent double à l'un de ses coaccusés en lui faisant croire que c'est son frère qui avait le contrat de tuer Desjardins.

Trois semaines plus tard, TVA a révélé que la police avait éventé un complot pour tuer Raynald Desjardins, ce qui avait provoqué des réactions chez Boucher et ses présumés co-conspirateurs.

