Meurtres à Montréal: début de l'enquête préliminaire de Frederick Gingras

Frederick Gingras, l'homme accusé d'avoir tué deux personnes et d'avoir tenté d'en tuer deux autres avec une arme à feu en quelques heures, il y a un an à Montréal, a commencé à subir son enquête préliminaire. Quatre témoins seront appelés à la barre lors de cette courte enquête préliminaire de deux jours, étape cruciale en vue du procès.

Frederick Gingras est accusé du meurtre prémédité de James Jardin, dans un appartement de l'est de l'île, et d'une mère de famille, Chantal Cyr, devant une station-service du quartier Pointe-aux-Trembles. Il est également accusé de tentative de meurtre sur Annie Baillargeon et Gérard Lalonde. Ces évènements sont survenus dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016.

Plusieurs membres de la famille des victimes, notamment de James Jardin, étaient présents dans l'audience. Certains d'entre eux semblaient d'ailleurs très émotifs. Une ordonnance de non-publication nous interdit de rendre compte des propos tenus dans la salle de cour, ainsi que des détails de l'affaire.

La procureure de la Couronne est Me Catherine Perreault, alors que Me Kaven Morasse représente l'accusé de 22 ans.