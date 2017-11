Procès Djermane-Jamali: un expert décortique des vidéos djihadistes

Gabrielle Duchaine

Plusieurs chants et vidéos découverts dans les appareils électroniques et les comptes Facebook de El Mehdi Jamali et Sabrine Djermane, ces Montréalais accusés de terrorisme, ont été produits par des groupes djihadistes ou en font l'apologie, selon un expert de la couronne.