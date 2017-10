Le jury séquestré au procès pour meurtre de Randy Tshilumba

Le jury est maintenant séquestré au procès pour meurtre prémédité de Randy Tshilumba au terme d'un procès de plus d'un mois devant la juge Hélène Di Salvo à Montréal. Celle-ci a conclu mardi ses directives au jury, étape ultime du procès. Les douze jurés auront la lourde tâche de trancher entre quatre différents verdicts, allant du meurtre prémédité à la non responsabilité criminelle. Survol.

En premier lieu, le jury devra déterminer si Randy Tshilumba est criminellement responsable du meurtre de Clémence Beaulieu-Patry, une jeune femme de 20 ans qui travaillait dans un supermarché Maxi du quartier Saint-Michel à Montréal. L'accusé de 21 ans l'a poignardé à une quinzaine de reprises le soir du 10 avril 2016 avant de prendre la fuite pour se cacher dans les toilettes des femmes d'un restaurant Tim Hortons. Il a martelé pendant le procès qu'il croyait que cinq jeunes femmes, dont la victime, menaçaient de le tuer depuis des mois.

La défense soutient que Randy Tshilumba souffre d'une maladie mentale qui l'empêchait de discerner le bien du mal au moment du crime. Deux psychiatres sont venus appuyer cette thèse pendant le procès. Ceux-ci ont respectivement conclu qu'il souffrait de «schizophrénie paranoïde» et de «trouble délirant».

Pour en arriver à ce verdict, le jury doit considérer comme étant plus probable que l'accusé souffrait de troubles mentaux au moment du crime et que ce trouble le rendait incapable de juger de la qualité de ses gestes. Le jury n'a pas à être persuadé hors de tout doute raisonnable que c'était le cas. Contrairement aux règles habituelles en procès criminel, le fardeau de la preuve est entre les mains de la défense pour cette défense de non responsabilité criminelle de l'article 16.

Si le jury détermine que Randy Tshilumba est criminellement responsable de la mort de Clémence Beaulieu-Patry, trois choix se présenteront ensuite à eux: meurtre au premier degré, meurtre au second degré et homicide involontaire. L'acquittement n'est pas possible, puisque la défense a déjà admis que Randy Tshilumba avait tué la victime. L'intention de tuer de l'accusé et la préméditation du geste détermineront lequel des verdicts sera choisi le cas échéant. Les jurés devront avoir été convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve présentée par la Couronne pour déclarer l'accusé coupable de meurtre prémédité. Rappelons que le jury, composé de sept hommes et cinq femmes, devra en arriver à une décision unanime.

L'accusé est défendu par Me Philippe Larochelle et Me Sébastien Chartrand, alors que Me Catherine Perreault représente la Couronne.