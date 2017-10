Cinq ans de pénitencier pour un dirigeant d'un réseau de fraudeurs de cartes de débit

David Badaro, l'une des têtes dirigeantes d'un prolifique réseau de voleurs de terminaux Interac et de fraudeurs de cartes de débit, a été condamné vendredi à une peine de 5 ans de pénitencier.

Un jury l'a reconnu coupable cet été de fraude, de complot et de possession d'instruments de contrefaçon. En raison de la détention préventive, il lui reste 44 mois et demi à purger en pénitencier.

L'homme de 37 ans avait été arrêté au terme d'une des plus importantes enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en matière de fraude de cartes bancaires. L'ampleur de la fraude pourrait s'élever à des dizaines de millions de dollars.

David Badaro et ses complices volaient des terminaux de petits commerces. Les policiers ont saisi des milliers de cartes vierges et ont retrouvé pas moins de 200 000 numéros de carte de crédit et de débit.