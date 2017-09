Procès de Randy Tshilumba: sa santé mentale abordée

Au second jour du procès, le jury a vu hier la photo d'un billet de consultation d'une clinique médicale réputée de Montréal retrouvé dans la chambre de Randy Tshilumba quelques jours après le meurtre. Sur ce document, on peut lire qu'un homme de 19 ans du nom de «Randy» demande de l'aide professionnelle et a des problèmes d'«anxiété» et des «symptômes dépressifs aggravés par sa situation sociale difficile». Toutefois, la juge Hélène Di Salvo a bien mis en garde le jury que le contenu de ce billet non daté n'est en rien pertinent à ce stade-ci, puisque son auteur indéterminé n'a pas témoigné de sa véracité.

La technicienne en identité judiciaire Chantale Cusson a également montré au jury hier la photo d'une petite bouteille de comprimés de citalopram prise dans une armoire de la cuisine de l'appartement où habitait Randy Tshilumba avec sa mère en avril 2016. La nature de ce médicament prescrit au nom de l'accusé n'a pas été révélée au jury. À la barre des témoins, l'agente Cusson a aussi présenté un étui à couteau d'environ 40 centimètres de long trouvé dans la chambre de l'accusé.