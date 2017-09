Accusé de voies de fait: Michael Gero est libéré sous conditions

Michael Gero, 27 ans, n'a plus le droit de contacter ou de se trouver près de sa victime présumée et ancienne complice Arlene Gallone Croxen. Ceux-ci avaient écopé d'une peine de prison dans une autre affaire il y a quelques années.

L'accusé reviendra en cour le 12 janvier prochain.

Rappelons qu'en février dernier, Michael Gero a été libéré d'une accusation de meurtre à la toute fin de son procès devant jury. Dans un coup de théâtre exceptionnel, la poursuite avait annoncé au tribunal ne plus croire en la culpabilité de l'accusé au moment des plaidoiries. Michael Gero avait écopé de quatre ans de prison pour possession d'arme prohibée et bris d'ordonnance et avait retrouvé sa liberté la semaine suivante.