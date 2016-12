SPVM et SQ: six armes de policiers manquent à l'appel depuis 2006

Louis-Samuel Perron

La Presse La Presse Suivre @lsp_10 Les policiers québécois ont perdu la trace de 10 armes à feu dans la dernière décennie, le plus souvent volées à l'intérieur de leur voiture. Six pistolets égarés ou volés à des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n'ont jamais été retrouvés. Néanmoins, la plupart des policiers fautifs ont écopé de sanctions clémentes.

Vingt-quatre corps policiers du Québec n'ont rapporté aucun vol ou perte d'arme à feu depuis 2006, a appris La Presse à la suite de demandes effectuées par l'entremise de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics l'été dernier auprès de tous les services de police de la province. Trois d'entre eux n'ont jamais répondu à nos demandes. Outre la SQ et le SPVM, seul le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a rapporté la perte d'une arme de service, finalement retrouvée. Les corps policiers du Québec affichent toutefois un meilleur bilan que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en cette matière, puisque 60 armes à feu ont été déclarées volées ou perdues par les agents de la GRC depuis 2008, dont une mitraillette, des fusils à pompe et une carabine, avait révélé La Presse en août dernier. Deux armes de service volées au SPVM pourraient toujours circuler dans les rues de la métropole. Malgré les efforts des enquêteurs, ces armes prohibées, un pistolet Kahr 9 mm en 2011 et un Walther P99 Quick Action en 2015, n'ont pas été retrouvées. Le premier incident - jamais publicisé par le SPVM - est survenu le 1er mars 2011 vers minuit et demi. Un agent du SPVM en civil avait stationné sa voiture de police banalisée dans la rue Saint-Dominique, entre la rue Ontario et le boulevard de Maisonneuve. « Il a laissé son arme de service dans un sac dans la valise de la voiture. Quand il est revenu, le sac qui contenait l'arme n'était plus dans la valise », explique Manuel Couture, porte-parole du SPVM. Personne n'a été arrêté dans ce dossier. Le 29 avril 2015, une policière se déplaçait dans sa voiture personnelle dans le secteur du Plateau Mont-Royal. Vers 19 h 50, la policière a effectué un court arrêt. En revenant à sa voiture, son coffre arrière était ouvert. Elle s'était fait voler son arme à feu, des chargeurs et des balles qui se trouvaient dans un coffret sécurisé. « L'enquête est toujours en cours, puisque l'arme n'a pas été retrouvée. Deux hommes avaient été arrêtés dans ce dossier, mais aucune accusation n'avait été déposée contre eux », indique M. Couture. Le SPVM traite « très, très sérieusement » tout cas de perte d'arme à feu, peu importe les circonstances.

«Ce n'est vraiment pas pris à la légère. On a une autorisation spéciale pour porter cette arme, parce que le canon est plus court. C'est une arme à feu prohibée qui est en circulation.» Manuel Couture

porte-parole du SPVM