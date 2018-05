Le Hells Angels Louis Matte pourrait se livrer

Le rôle criminel prévu aujourd'hui au Palais de justice de Montréal indique qu'il doit comparaître. Matte est accusé de trafic de méthamphétamine et de complot pour trafic de méthamphétamine.

Six autres suspects sont toujours en cavale depuis la frappe policière, dont deux membres des Hells Angels, Daniel André Giroux et Stéphane Maheu.

Au total, 79 individus ont été visés dans l'opération Objection, par laquelle la nouvelle Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) et les Escouades régionales mixtes (ERM) chapeautées par la Sûreté du Québec ont démantelé quatre réseaux de trafic de stupéfiants opérant sur la couronne nord de Montréal, en Outaouais, au Saguenay et au Nouveau-Brunswick, et arrêté leurs présumées têtes dirigeantes.