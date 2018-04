Pornographie juvénile: un auteur d'émissions pour enfants coupable

Le musicien et scénariste québécois Tean Edison Schultz est peu connu du grand public, malgré une nomination aux Gémeaux en 2009. Dans l'ombre, cet artiste a écrit plus de 300 émissions pour enfants, notamment pour les séries Arthur, Caillou et Ludovic. Mais la nuit de son arrestation, il écrivait une sordide histoire impliquant un bébé, une fillette et son alter ego «Oncle Tean».

Le Montréalais de 50 ans a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de distribution, possession et production de pornographie juvénile en janvier 2017. Les autorités américaines avaient alerté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2015 en interceptant une vidéo montrant Tean Schultz en train de regarder en direct sur FaceTime un adulte et une fillette de 5 ans dans une position explicite.

Des milliers de photos d'enfants, principalement des fillettes âgées de 0 à 9 ans, ont été trouvées chez lui. On pouvait même voir un enfant sur le fond d'écran de son ordinateur. Certaines photos et vidéos montraient des bébés dans des positions érotiques avec des enfants faisant du bondage, selon le résumé des faits présenté à la cour.

L'accusation de pornographie juvénile porte sur une histoire de 40 pages que l'accusé était en train d'écrire au moment de son arrestation, le 21 janvier 2016. Un bébé d'à peine 1 mois et une enfant de 9 ans faisaient des gestes sexuels explicites au personnage principal, l'alter ego de l'accusé.

«En tant qu'artiste, j'étais sûr que je pouvais écrire ce que je voulais! Maintenant, je comprends pourquoi c'est illégal. Cette histoire, je voulais la détruire tout de suite après. Je les détruisais tout de suite après... Ça va toujours être ma honte», a confié à la cour Tean Schultz, en octobre dernier. Le Montréalais s'est alors vidé le coeur pendant les observations sur sa peine. Cette étape devait se poursuivre il y a deux semaines, mais a été reportée en mai prochain.

«Dopamine»

Au sommet de sa carrière, au début des années 2010, le musicien, producteur et scénariste a sombré dans l'abîme, dévoré par ses démons.

Tean Schultz a sombré dans une grave dépression en perdant sa maison et la garde de sa fille. Sa consommation d'alcool et de cocaïne est devenue incontrôlée. Pour combler son besoin de «dopamine», il consommait du porno de plus en plus provocant, sachant très bien que ces enfants étaient agressés sexuellement.

«Regarder une fille de 11 ans n'est plus assez, vous devez voir une fille de 5 ans, et ce n'est pas assez, alors vous devez voir plus... c'est horrible, c'est absolument horrible! Ça me rend malade. Vous vous sentez comme si vos os vont sortir de votre corps... c'est une compulsion», a-t-il confié.

C'est son trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), récemment diagnostiqué, qui l'a mené au bord du précipice, soutient-il.

Tean Schultz assure maintenant être un «homme différent» sur le «chemin de la réhabilitation». Pendant son témoignage de plus d'une heure, il a martelé son profond dégoût de la pornographie juvénile.

«Le "dark web", la porno juvénile, ces choses sont haineuses! On doit s'en débarrasser ! [...] Je suis dégoûté par ça. Je comprends pourquoi c'est un crime, et je comprends aussi que c'est un cancer. Vous devez gérer ça, c'est ce que je fais depuis deux ans, et heureusement, avec les médicaments, je peux comprendre.»

Dans les derniers mois, Tean Schultz dit avoir recommencé à écrire et à enregistrer de la musique. «C'est un moyen positif. J'ai fait plus dans les 2 dernières années que dans les 15 dernières années!», s'est-il réjoui.