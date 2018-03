Un «sugar daddy» l'a recrutée pour servir de paravent, dit Mélina Roberge

La jeune femme a comparu en cour aujourd'hui à Sydney, métropole australienne, et déposé un témoignage rapporté par les médias locaux.

Mélina Roberge a déclaré avoir travaillé comme escorte au Québec et rencontré en 2015 un homme qui l'a amené une première fois au Maroc, en mai 2016, toutes dépenses payées. Cet homme lui a alors offert une première fois de participer à une importation de drogue, mais la jeune femme a refusé.

L'homme lui a ensuite offert une deuxième opportunité, une luxueuse croisière autour du monde, toutes dépenses payées, à l'issue de laquelle les conspirateurs auraient pu lui verser une somme de 100 000 $. Son rôle, et celui d'Isabelle Lagacé, aurait été de publier des photos paradisiaques sur Instagram, pour faire diversion.

La croisière de six semaines à bord du MS Sea Princess a amené Mélina Roberge et ses deux accompagnateurs, Isabelle Lagacé, 30 ans, et André Tamine, 64 ans, à Southampton, en Angleterre, à New York, dans des pays d'Amérique du Sud, à Tahiti et enfin à Sydney.

Selon Mélina Roberge, la drogue a été embarquée au Pérou. Au total, 95 kg de cocaïne -d'une valeur de 21 M$- ont été cachés dans quatre valises déposées dans les cabines de Roberge et Lagacé, et de Tamine.

« À l'époque j'étais une jeune femme stupide qui était gouvernée par un superficiel désire de prendre des photos de moi même dans des pays exotiques et de les publier sur Instagram pour avoir des notifications et de l'attention », a-t-elle écrit.

Mélina Roberge a refusé d'identifier l'homme qui lui a offert ce voyage par crainte de représailles envers sa famille et ses amis au Québec.

Ses excuses

Depuis son incarcération dans un pénitencier de l'Australie, où elle effectue entre autres des tâches d'entretien, Mélina Roberge dit avoir réalisé les maux que peut provoquer la consommation de drogue. « Je ne veux pas faire partie de ça », a écrit la jeune femme qui a également offert ses excuses au peuple australien en pleurant et annoncé qu'elle voulait maintenant changer de style de vie.

Roberge a plaidé coupable à un chef de trafic de 29 kg de cocaïne, la quantité trouvée dans sa valise. Elle devrait recevoir sa sentence la semaine prochaine.

Son avocat a fait valoir qu'elle avait été utilisée dans ce complot alors que la Poursuite a déclaré qu'elle y avait joué un rôle important.

Isabelle Lagacé a plaidé coupable l'an dernier de trafic et a été condamnée à une peine de sept ans et demi. André Tamine, qui a reconnu sa culpabilité en même temps que Mélina Roberge, attend toujours sa sentence lui aussi.

La mère de Mélina Roberge était présente hier en cour. C'est la quatrième fois qu'elle se rend en Australie depuis l'arrestation de sa fille en août 2016. Selon les journalistes locaux, elle a dit à sa fille qu'elle était « belle », voulant dire qu'elle paraissait être en forme.