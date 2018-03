Un important partenaire des Hells et un motard relâchés

Avant d'avoir été arrêtés sans mandat et détenus durant quelques heures mercredi par les policiers, Mario Brouillette, que la police considère comme un partenaire très important des Hells Angels, et le motard Claude Gauthier ont été relâchés mercredi soir, sans mise en accusation, a appris La Presse.

Brouillette, 45 ans, un membre retraité de la section de Trois-Rivières, et Gauthier, un membre toujours actif de ce même chapitre, ont été arrêtés mercredi en début d'après-midi, alors qu'ils étaient attablés ensemble dans un restaurant de Repentigny.

Au cours de la soirée et de la nuit, les enquêteurs de l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) ont effectué au moins cinq perquisitions dans le condo de Brouillette, à Charlemagne près de Repentigny, dans son chalet, à Saint-Alexis-des-Monts, dans une entreprise et dans deux véhicules. On ignore pour le moment ce que les limiers ont saisi durant leurs recherches.

Brouillette est soupçonné de contrôler un important réseau de trafic et de distribution de drogue lié aux Hells Angels dont le territoire s'étend entre le Québec et l'Ontario.