Opération policière antidrogue sur la Rive-Sud

Une centaine de policiers de l'agglomération de Longueuil ont réalisé des perquisitions sur la Rive-Sud de Montréal afin de démanteler un réseau de trafic de cocaïne et de drogues de synthèse.

Huit endroits et six véhicules ont été perquisitionnés et une dizaine d'hommes seraient impliqués dans ce réseau de trafic de drogues.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) en dira plus au courant de la journée et sur les arrestations à venir.