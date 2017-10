Des victimes d'une fausse agente de voyage recherchées par le SPVM

Des victimes d'une fraudeuse qui se serait fait passer pour une agente de voyage sont recherchées par le SPVM. Jessica Luong, 27 ans, aurait fraudé pour plus 30 000 $ en convainquant des gens de son entourage de lui acheter des voyages et des objets qu'ils n'ont finalement jamais reçus.

Jessica Luong a été arrêtée le 21 septembre dernier, puis remise en liberté en attendant son procès. Elle est soupçonnée d'avoir eu recours à divers stratagèmes de fraude.

«Le plus souvent, elle cible ses victimes dans son cercle de connaissance et utilise leur confiance afin de les convaincre d'acheter un voyage. Par la suite, Jessica Luong leur recommande une fausse agente de voyage (pour qui elle se fait passer) et fraude les victimes en leur vendant un voyage au rabais», a indiqué le Service de police de Montréal par voie de communiqué.

Mme Luong aurait aussi vendu des objets neufs à bas prix sur internet, sans jamais livrer la marchandise. On l'accuse par ailleurs d'avoir fourni un chèque sans provision à une véritable agence de voyages. Selon les policiers, elle aurait opéré dans la région de Montréal pendant plusieurs années.

Le SPVM invite toutes les personnes qui croient être ou connaître une victime de Jessica Luong à se rendre au poste de police de leur quartier ou à appeler le 911.

Mme Luong est une femme d'un mètre soixante-cinq et pèse 150 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns.