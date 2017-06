Saisie de cocaïne d'une valeur de 18 millions dans le port de Montréal

Les agents des services frontaliers du Canada au port de Montréal ont effectué mardi soir l'une des plus importantes, sinon la plus importante saisie de cocaïne des dernières années dans les installations portuaires montréalaises, a appris La Presse.

Ils ont mis la main sur plus de 370 kg de cocaïne arrivés dans un conteneur qui avait été débarqué d'un navire en provenance d'Argentine. Selon nos informations, la drogue était dissimulée dans deux énormes bobines de métal.

Au Québec, 1 kg non préparé est acheté ou vendu en moyenne 50 000 $ par les trafiquants de cocaïne, ce qui signifie que les 370 kg découverts mardi représentent des pertes et des profits envolés de 18,5 millions pour la ou les organisations criminelles qui en ont financé l'importation.

Lundi, les autorités argentines ont saisi une tonne et demie de cocaïne dissimulée dans huit bobines similaires. Selon la police et les journaux locaux, les bobines auraient été fabriquées en Argentine avec des câbles spéciaux et auraient émis un champ magnétique, ce qui aurait permis de déjouer les appareils de détection sophistiqués des douaniers.

La drogue saisie en Argentine, d'une valeur de 60 millions, devait se rendre dans la ville de Barcelone, en Espagne, mais également au Canada.

Il semble que la drogue ait été exportée par un cartel mexicain de la région de Michoacán.

Quatre Mexicains se retrouvent parmi 17 suspects appréhendés par les autorités argentines dans la région de Buenos Aires à la suite de cette saisie baptisée « Opération bobines blanches ». Deux autres Mexicains sont en fuite.

DES APPAREILS GPS

Tout indique que c'est cette découverte en Argentine et des informations des autorités locales transmises aux autorités canadiennes qui ont mis la puce à l'oreille des douaniers du port de Montréal, qui se seraient alors intéressés à la cargaison.

Selon nos informations, les deux bobines étaient munies d'appareils GPS qui se sont déclenchés lorsque les agents ont ouvert les contenants.

Pour le moment, personne n'a été arrêté. On ignore quelles sont les organisations criminelles derrière cette tentative d'importation, mais elles doivent certainement déplorer leurs pertes. L'Agence des services frontaliers du Canada, qui devrait publier un communiqué sur cette importante saisie, a remis le dossier à la Gendarmerie royale du Canada à Montréal, qui a ouvert une enquête.

- Avec Mathieu Perreault

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou à l'adresse postale de La Presse.