Prêteurs d'argent accusés d'extorsion: des victimes recherchées à Laval et Montréal

La police de Laval recherche des victimes de trois prêteurs d'argent accusés d'extorsion. Les enquêteurs ont des raisons de croire qu'ils auraient fait d'autres victimes à Montréal ou Laval entre 2011 et 2016.

Christopher « Chris » Morales-Atkinson, 29 ans, Michael « Mike » John Gordon, 33 ans et Avadis « Avo » Minassian, 42 ans, prêtaient de l'argent à des taux illégaux et quand les clients étaient dans l'impossibilité de les rembourser, ils les auraient menacés, harcelés et en seraient venus aux coups.

La police explique que « parfois, lorsque les clients ne pouvaient pas rembourser, ils les incitaient à commettre des actes criminels tels que des incendies ou encore de la fraude. »

Ils ont été accusés d'extorsion, d'incitation à commettre un acte criminel et possession de documents frauduleux lors de leur comparution au Palais de justice de Laval. Leur retour en cour est prévu en mars.

Toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 161214 033.