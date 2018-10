ALENA : «Le pire est arrivé», dit Lisée

> Voyez la vidéo

«Le pire est arrivé, a déploré M. Lisée. On avait envisagé que [...] le Canada allait céder sur le lait. On attendait d'en connaître l'ampleur et c'est pire que ce que tout le monde imaginait.» Selon lui, le gouvernement fédéral avait à choisir entre les fermes laitières québécoises et l'industrie automobile de l'Ontario, et le Québec a été «sacrifié».

Le Québec représente «le maillon faible» et «la monnaie d'échange du Canada lorsqu'il veut obtenir quelque chose pour le reste du pays», a ajouté Jean-François Lisée. Le Parti libéral et la Coalition Avenir Québec ont «envoyé les mauvais signaux, qui ont affaibli le Québec», a-t-il signifié.

«Heureusement que les États-Unis ont forcé le Canada à montrer son jeu la veille des élections», a poursuivi M. Lisée, concluant sa brève allocution par un appel à un vote péquiste afin d'«envoyer un signal pour dire que nous ne nous laisserons pas faire.»