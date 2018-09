La «question de l'urne» portera sur le bilan libéral, selon Legault

Plus tôt dans la journée, le chef libéral a dit viser une hausse des seuils d'immigration et présenté cet enjeu comme la « question de l'urne ».

De passage à Delson, sur la Rive-Sud de Montréal, le chef de la CAQ s'est dit en désaccord avec le premier ministre sortant.

« Je m'excuse, M. Couillard, mais la question de l'urne le 1er octobre prochain portera sur l'immigration, l'économie, l'éducation, la santé, et se posera surtout ainsi : est-ce que les Québécois veulent faire un autre quatre ans avec les libéraux? a-t-il dit. Après 15 ans, est-ce qu'on n'a pas besoin d'essayer une nouvelle équipe ? C'est beaucoup plus ça, la question de l'urne. »

Quant à la question de l'immigration, M. Legault s'est dit prêt à en débattre avec le chef libéral.

« M. Couillard semble résumer le défi en économie à l'immigration, a-t-il dit. Moi, je lui rappelle que le Québec a un salaire moyen beaucoup plus bas que ses voisins, et un PIB, donc une richesse par habitant, beaucoup plus bas. On ne peut pas régler ça en en faisant seulement un défi axé sur l'immigration. »

La CAQ propose de baisser temporairement le nombre d'immigrants admis au Québec à 40 000 par année. Elle laisserait intacts les budgets alloués à la francisation et à l'intégration afin d'améliorer le taux de rétention des nouveaux arrivants.

« M. Couillard est un peu contradictoire : d'un côté, il dit souhaiter que la question de l'urne porte sur l'immigration, a ironisé M. Legault. Mais, il est incapable de nous dire combien il en veut, d'immigrants par année. C'est quand même particulier. Combien ? 60 000 ? 70 000 ? Nous, on le dit : on veut en recevoir 40 000. »