Des milliers de personnes à la veillée de Québec

Une marée humaine a déferlé au coin du chemin Sainte-Foy et de la route de l'Église pour exprimer son soutien à la communauté musulmane.

La veillée a débuté à l'arrière de l'ancienne église Notre-Dame-de-Foy, un site qui s'est rapidement rempli dès 18h. Plusieurs personnes n'ont pu y avoir accès tant la foule était dense.

Les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard ont pris la parole, tout comme le maire de Québec et des représentants de la communauté musulmane. Les chefs des partis fédéraux et provinciaux étaient également présents. Les dignitaires se sont frayés un chemin à travers la foule pour déposer des gerbes de fleurs tout près de la mosquée.

«Nous n'acceptons pas cette haine», a dit d'emblée le premier ministre. «Nous défendrons et protégerons toujours votre droit de vous rassembler et de prier, aujourd'hui et tous les jours», a promis M. Trudeau après avoir énuméré le nom des victimes.

L'atmosphère était au recueillement et au silence. Nombreux étaient les participants à la veillée qui tenaient un cierge allumé, en signe de respect pour les victimes et de solidarité avec leurs proches ainsi qu'avec la communauté musulmane.

Sans dire à qui il faisait référence, le maire de Québec Régis Labeaume a dit espérer que la tragédie serve au moins à «rejeter, par exemple, ceux et celles qui s'enrichissent avec la haine».

Le premier ministre Philippe Couillard s'est dit soucieux de trouver à l'avenir «les mots et les gestes qui unissent, qui accueillent», et d'écarter «les mots et les gestes qui éloignent, qui divisent, et qui attirent la haine».