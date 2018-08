 Pédophilie: des prêtres américains ont été traités en Ontario 

Le rapport d'un grand jury de la Pennsylvanie, qui indique que plus de 1000 enfants ont été agressés ou violés par plus de 300 «prêtres prédateurs» dans six diocèses catholiques de cet État depuis les années 1940, signale également quelques agressions qui auraient été commises lors de voyages au Canada.

Le document dévoilé la semaine dernière affirme qu'une succession d'évêques et d'autres dirigeants diocésains ont déplacé des prêtres d'une paroisse à l'autre plutôt que de les signaler à la police dans le but de protéger l'Église de la mauvaise publicité et d'une éventuelle responsabilité financière.

Au moins sept prêtres nommés dans le rapport ont été envoyés à un moment ou l'autre dans ce qui s'appelait auparavant le Centre de traitement de Southdown, ou Institut Southdown, situé à Aurora, en Ontario, selon le document.

L'établissement, maintenant appelé Southdown, a depuis déménagé à Holland Landing, en Ontario. Selon son site web, il fournit un traitement de santé mentale de 14 semaines à des membres du clergé et à d'autres personnes impliquées dans l'Église. Il offre également un programme de soins continus pour ceux qui ont reçu un traitement en milieu hospitalier, ainsi que des services psychologiques ambulatoires et des évaluations cliniques complètes.

Une porte-parole de Southdown a refusé de répondre aux questions sur ce rapport.

Le père Hoehl

Le père John S. Hoehl, qui a travaillé dans plusieurs écoles catholiques de 1964 à 1988 - lorsqu'il a été démis de ses fonctions sacerdotales - figurait parmi les membres du clergé hospitalisés à Southdown.

Il a été traité à l'établissement pendant environ six mois à partir de mai 1986, indique le rapport.

«Lors de son traitement à Southdown, le directeur a informé le diocèse que John S. Hoehl avait reconnu avoir été impliqué sexuellement avec plusieurs élèves lorsqu'il était directeur à Quigley (en Pennsylvanie)», ajoute le document. «Au terme de son traitement, Southdown a fourni au diocèse une évaluation selon laquelle John S. Hoehl était, en fait, un pédophile.»

Peu de temps après, le père Hoehl a été nommé consultant en éducation, indique le rapport.

Le père Connor

Un autre prêtre qui a été traité à Southdown est le père John P. Connor, arrêté en 1984 pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 14 ans alors qu'il travaillait comme professeur de théologie et entraîneur de golf dans une école privée, selon le document.

L'affaire n'a jamais fait l'objet d'un procès. Le diocèse est intervenu et a conclu un accord dans lequel le prêtre a admis avoir commis des agressions, et qui prévoyait «effacer le dossier de son arrestation pourvu qu'il ne soit pas arrêté de nouveau dans un délai d'un an».

«Les documents de Southdown indiquaient qu'à cause du problème de John P. Connor avec l'alcool, il avait une »préférence sexuelle pour les jeunes adolescents«», affirme le rapport. «Ils ont spécifiquement prévenu de ne pas donner à John P. Connor des fonctions de responsabilité envers des adolescents, comme une situation d'enseignement.»

Moins d'un an plus tard, il a reçu un «ministère sans restriction» dans une nouvelle église, selon le rapport.

Le père Barletta

Michael G. Barletta, qui a admis avoir agressé plus de 25 enfants et jeunes hommes de 1975 à 1994, s'est également rendu à Southdown, où il a été soigné pendant certains mois de 1994 et de 1995, bien que le diocèse l'ait déclaré en congé sabbatique.

«Après 1994, il y a des rapports et des documents qui ont prouvé que Michael G. Barletta était autorisé à continuer à servir les fidèles dans le diocèse d'Érié», indique le rapport.

Le rapport du grand jury a également soutenu que deux adolescents non identifiés auraient été agressés sexuellement par Michael G. Barletta dans une chambre d'hôtel durant une période où ils étaient en retraite avec le prêtre à Toronto. Le document indique qu'il avait nié toute inconduite sexuelle avec les deux jeunes, mais a admis avoir passé des vacances avec eux au Canada.

Le père Wolk

Un autre prêtre - le père Robert Wolk -, qui a finalement plaidé coupable à quatre chefs d'accusation de «relations sexuelles déviantes involontaires» et de corruption de mineurs, a également fait l'objet d'une enquête pour des incidents qui se seraient produits au Canada.

Selon le plus récent rapport annuel publié sur le site web de Southdown, un peu plus de la moitié des 50 personnes traitées en 2016-2017 ont reçu un diagnostic de troubles de l'humeur et 6 pour cent ont reçu un diagnostic de trouble sexuel. Le site indique que les troubles de l'humeur incluent la schizophrénie, la dépression et l'anxiété, mais ne donne pas de définition des troubles sexuels.

Le rapport annuel de Southdown précise que la plupart des patients ont reçu plus d'un diagnostic.

Un porte-parole de l'archidiocèse de Toronto a déclaré qu'il envoyait périodiquement des prêtres dans l'établissement «pour gérer divers problèmes, par exemple la dépression, l'alcool ou d'autres situations similaires, ainsi que pour des évaluations psychologiques si nécessaire».