 Marche des femmes: des Québécois refoulés à la frontière américaine 

Ils étaient huit et prenaient place à bord de deux véhicules. Jeudi midi, deux Français et six Québécois, dont l'un possédant la nationalité américaine, mettaient le cap sur Washington. Or, leur équipée s'est terminée abruptement au poste frontalier de Lacolle, après qu'ils eurent informé les douaniers de leur intention de prendre part à la Marche des femmes d'hier.