Le tatouage maori, un souvenir pas comme les autres

Stéphanie Morin

La Presse La Presse Le tatouage a la cote. Et comme les Maoris pratiquent cet art depuis des temps immémoriaux, il peut être tentant de s'offrir un tatouage traditionnel comme souvenir d'un voyage en Nouvelle-Zélande. La Presse en a discuté avec Taryn Beri, tatoueuse professionnelle d'origine maorie rencontrée à Wellington.

Quelle est la différence entre les tatouages traditionnels comme ceux que vous faites et ceux qu'on voit un peu partout ailleurs ? Je dessine mes moko [tatouages en maori] à main levée, jamais à partir d'un stencil. Les clients ne peuvent pas arriver dans mon atelier et me présenter un dessin en disant : je veux cela ! Les tatoueurs traditionnels comme moi font les motifs à partir de l'histoire de la personne et de sa généalogie, des morts ou des naissances qui ont marqué sa vie. Je peux m'inspirer de sa famille, de son travail, de ses succès comme des grands défis qu'elle doit relever. Pour cela, il faut qu'on discute, qu'on fasse connaissance, car chaque tatouage est unique. Existe-t-il tout de même des symboles récurrents dans les tatouages maoris ? Traditionnellement, ça dépendait de la tribu d'où provenait le tatoueur. Ainsi, les tribus côtières vont privilégier les symboles marins, comme les vagues. Celles qui vivent dans les terres vont aimer mieux ceux de fleurs ou d'oiseaux. Certains motifs sont très anciens et se transmettent de génération en génération. On représente en général des éléments de la nature ou de notre environnement et ce qui nous tient à coeur. Le tatouage est une combinaison de symboles.

Agrandir Taryn Beri PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE TARYN BERI

Moi, j'utilise beaucoup le koru, un motif en forme de spirale représentant une plante qui se déploie. Selon nos légendes, les lignes du tatouage symbolisent les craques qui se sont formées dans le sol après le passage de Ruamoko, le dieu des volcans et des tremblements de terre. Vous parlez de transmission du savoir. Existe-t-il une formation pour maîtriser l'art du tatouage maori ? Il est possible de faire une formation auprès de l'Institut d'art et d'artisanat maori, situé à Rotorua. Moi, j'ai aussi étudié pendant trois ans auprès d'un mentor. Il me répétait que l'art du moko traditionnel est à 99 % culturel et 1 % technique. Pour les Maoris, le moko est un art très, très ancien, empreint de spiritualité. C'est une connexion avec les ancêtres, un cadeau qui nous est transmis et qu'on doit préserver. C'est aussi une forme de réhabilitation de notre culture, au même titre que notre langue. Il faut aussi savoir que les tatouages ont été interdits aux Maoris au début du XXe siècle. L'art a survécu grâce aux femmes aînées, qui ont défié les autorités pour garder la tradition vivante. Aujourd'hui, on observe un engouement indéniable pour le tatouage, en particulier le tatouage de style polynésien ou maori... Oui, le phénomène a explosé sur la scène internationale depuis les années 2000 et ça pose problème. De nos jours, beaucoup de tatoueurs qui utilisent nos symboles ne sont pas d'origine maorie ou polynésienne. Leur travail est superficiel. Ils n'ont ni le bagage ni l'autorité spirituelle pour faire ce genre de tatouage. Ils s'approprient notre culture pour dessiner de jolis motifs, mais ça reste seulement un motif. Un tatouage maori, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est notamment un symbole d'émancipation pour certaines femmes qui se font tatouer le menton, à l'image des jeunes filles qui, il y a plus de 200 ans, recevaient ce type de tatouage à la puberté. Nos tatouages ont une valeur culturelle immense.