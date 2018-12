Thaïlande: une grotte qui attire les touristes

Le parc qui abrite la grotte a rouvert ses portes à la mi-novembre et depuis, les touristes affluent par milliers, selon le quotidien The Guardian. Le sentier qui mène à la grotte - toujours interdite d'accès - est bordé par une centaine d'étals de souvenirs. Un musée commémorant le sauvetage des jeunes Thaïs et la mort d'un plongeur local est de plus en construction dans ce parc situé près de la ville de Mae Sai, dans le nord du pays.

Pour lire l'article du Guardian, cliquez ici.