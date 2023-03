(Mathura, Inde) Dans le village de Baldeo, dans le nord de l'Inde, des fidèles hindous s'enduisent de « gulal » ou poudre colorée pour célébrer Holi, la fête des couleurs du printemps hindou.

Agence France-Presse

« Une pluie de couleurs s'abat sur la région de Braj à l'occasion de la célébration de Holi. C'est le moment où même les dieux se joignent aux festivités, ici au temple de Dauji », explique Anoop Kumar, un fidèle.

« Lorsque les humains sont apparus sur terre, le Seigneur Krishna a joué à Holi. Holi est l'une des fêtes les plus populaires et les plus importantes de l'hindouisme », ajoute Vrindavan Das, un fidèle de la divinité Krishna.