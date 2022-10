New Hampshire

Sur la route des magasins généraux

Oscillant entre tradition et modernité, les magasins généraux de la Nouvelle-Angleterre offrent un condensé de nostalgie et de fins produits. Partir à leur découverte, c’est faire un bref retour au XIXe siècle et mettre un pied dans l’Amérique profonde. Nous avons pris la route des magasins généraux au New Hampshire, un État américain qui compte encore certains de ces témoins d’un autre temps.