Le premier homme... sage-femme du Québec

Louis Maltais vient de terminer son baccalauréat en pratique sage-femme, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après quatre ans d'études, plus de 2200 heures de stage non rémunéré et après avoir participé à une centaine d'accouchements, il pratique comme sage-femme depuis le printemps dernier. Premier homme au Québec à avoir ce titre, il ne veut absolument pas changer cette appellation pour celle de sage-homme.

Dans son documentaire Un homme sage-femme, la réalisatrice et cinéaste Martine Asselin suit Louis Maltais, 31 ans, au fil de sa formation. On le voit passer par toute la gamme des émotions, du doute à la peur, du stress à la confiance. Mais toujours avec la même passion. «C'est un travail qui nous amène à vivre des choses incroyables, on travaille avec la vie. Chaque situation est grandiose. Il se passe de grandes émotions et c'est notre quotidien», explique-t-il en entrevue.

Ayant toujours eu une affinité avec les femmes, fasciné par les accouchements et proche des valeurs des sages-femmes, il a choisi en partie cette profession à cause de ce quotidien riche en expérience humaine.

Son moment le plus marquant? Le tout premier accouchement auquel il a assisté comme stagiaire. «Je tenais la jambe de la femme pendant qu'elle poussait et à un moment, je lui tenais la main. Je me sentais à ma place. J'en parle et j'ai encore des frissons. Ça fait trois ans et demi. C'était un wow que je ne m'imaginais pas!», lance-t-il.

La dernière scène du film, tournée à Rimouski, est particulièrement émouvante. «Même mon chum pleure chaque fois qu'il la voit. Il y a quelque chose de beau et d'universel», relate la réalisatrice Martine Asselin.

Mieux comprendre les sages-femmes

Si Martine Asselin résume son film comme «l'histoire d'un gars qui suit sa passion, surmonte les difficultés et réussit», on y dresse aussi un portrait des sages-femmes au Québec.

«Ce sont des gens hyper formés, compétents, prêts à réagir en situation d'urgence, c'est une formation hyper sérieuse. Et il serait temps de la réactualiser.»

«Moi-même, ça m'a surprise de voir à quel point c'était encadré, à quel point il y avait beaucoup de règles à suivre, comme les transferts vers les hôpitaux. Et à quel point les sages-femmes sont dévouées, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24», avance Martine Asselin.

Le stage de neuf mois à l'hôpital de Trois-Rivières a été un des moments les plus éprouvants pour Louis. «J'ai trouvé ça dur, mais c'était une expérience très riche. Et j'étais un peu comme un spécimen pour eux», indique-t-il. Les médecins lui posaient d'ailleurs régulièrement des questions. «sont curieux de voir comment on travaille, ils ont leur façon de voir, on a la nôtre. Des fois on s'entend, des fois moins.»