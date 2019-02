L'exercice ne fait pas maigrir (ou si peu)

L'exercice, c'est excellent pour la santé physique et mentale. Mais pas pour la perte de poids. Pour cela, il faut se tourner du côté de l'alimentation. Explications.

«On perd du poids dans la cuisine, on préserve sa santé au gym», édicte le Dr Yoni Freedhoff, professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et fondateur et directeur médical de l'Institut bariatrique médical.

Il indique qu'en théorie, l'exercice, pratiqué sans changement dans l'alimentation, devrait permettre aux gens de perdre du poids. En pratique, ce n'est pas ce qui se passe.

Le spécialiste cite des recherches menées en laboratoire dans des conditions contrôlées. L'une montre notamment que les personnes qui réduisent leur apport calorique de 500 calories par jour et les personnes qui augmentent leur niveau d'activité de façon à brûler 500 calories additionnelles par jour pendant une certaine période de temps perdent sensiblement le même poids.

«Dans la vraie vie, ça ne semble pas se passer comme ça», affirme le Dr Freedhoff.

Les études observationnelles montrent plutôt que les personnes qui font de l'exercice sans modifier leur alimentation perdent peu de poids, si même elles parviennent à en perdre.

«Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent contribuer à cette situation, indique le Dr Freedhoff. Bien des gens vont manger l'équivalent des calories brûlées par l'exercice, soit parce qu'ils pensent qu'ils ont faim, soit parce que le marketing leur a fait croire qu'ils devaient prendre quelque chose pour récupérer ou refaire le plein d'électrolytes. Ou encore, ils estiment qu'ils ont besoin d'une récompense.»

Martin Lussier, kinésiologue et coauteur, avec Pierre-Mary Toussaint, de la série de livres Mythes et réalités sur..., note qu'il est facile de reprendre les calories durement brûlées pendant l'exercice.

«Si on vise la perte de poids, c'est important de contrôler l'apport énergétique, de ne pas aller dans la voie inverse.»

Il affirme aussi que ce ne sont pas tous les exercices qui ont le même effet sur l'appétit. «En général, les entraînements par intervalles à haute intensité ne stimulent pas trop l'appétit, soutient M. Lussier. Ça va peut-être même le diminuer. C'est le contraire avec les entraînements plus continus, d'intensité faible à modérée: il y aura plus de stimulation de l'appétit. C'est quelque chose à considérer.»

Autre hypothèse

Le Dr Freedhoff cite une autre hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi l'exercice n'est pas si efficace que ça pour perdre du poids: la dépense énergétique limitée, selon les travaux du professeur Herman Pontzer. La personne qui fait de l'exercice intentionnellement aurait tendance à moins bouger le reste du temps.

«Quelqu'un qui va courir en matinée aurait tendance à être plus sédentaire qu'à l'habitude en après-midi», avance le Dr Freedhoff.

Des recherches soulèvent également la possibilité de phénomènes indépendants de la volonté de la personne, comme un changement du tonus de l'intestin, pour ramener l'équilibre dans l'apport et la dépense énergétiques.

«Tout ça nous porte à croire que l'exercice seul n'est pas un outil puissant pour perdre du poids», lance le Dr Freedhoff.

Les gens qui veulent perdre du poids en faisant de l'exercice font face à d'autres obstacles, surtout si elles sont sédentaires, indique pour sa part Martin Lussier.

«Quand on regarde les paramètres d'entraînement, leur potentiel de dépense d'énergie n'est pas élevé», affirme-t-il.

Ainsi, en ce qui concerne la fréquence, ils n'arriveront probablement pas à s'entraîner tous les jours. En fait de durée, ils feront peut-être des séances de 20 minutes, mais ils ne pourront probablement pas s'entraîner pendant 2 heures. Et en matière d'intensité, malgré toute leur motivation, ils ne parviendront probablement pas à s'entraîner à haute intensité.

«Ils pourront percevoir l'effort fourni comme étant difficile, mais dans les faits, il s'agira d'une intensité relativement basse, si on la compare à celle d'une personne qui a déjà un bon vécu en entraînement et qui s'entraîne beaucoup», affirme M. Lussier.

Effets néfastes

Les résultats d'un nouveau programme d'entraînement risquent donc de ne pas être spectaculaires. Ce qui risque d'avoir des effets néfastes.

«Bien des gens qui commencent à faire de l'exercice le font pour perdre du poids, déplore le Dr Yoni Freedhoff. Lorsqu'ils voient qu'ils n'en perdent pas autant qu'ils espéraient, ou qu'ils n'en perdent pas du tout, ils peuvent décider d'abandonner. Et c'est dommage parce que rien ne contribue davantage à la santé que l'exercice.»

Même si l'exercice en tant que tel ne constitue pas la meilleure façon de perdre du poids, il peut encourager les gens à adopter une alimentation saine, observe le Dr Freedhoff. Et c'est justement l'alimentation qui va apporter les meilleurs résultats. Dans certains cas, on peut même parler de résultats spectaculaires.

«Il y a des gens qui ont de grosses lacunes en ce qui concerne l'alimentation. Je prends l'exemple d'une personne qui boit deux litres de boisson gazeuse par jour. Si on arrive à couper ça d'un coup, ça aura un effet remarquable», estime Martin Lussier.

Un litre de Coca Cola classique contient 420 calories. Selon des données de l'École de médecine de Harvard, une personne de 185 lb (84 kg) devrait marcher rapidement pendant une heure ou nager la brasse pendant 30 minutes pour brûler un nombre similaire de calories (444 calories).

Mais si les changements dans l'alimentation ont plus d'effets sur la perte de poids que l'exercice, pourquoi les gens ont-ils le réflexe de s'inscrire au gym lorsque vient le temps de s'attaquer aux bourrelets?

«Parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit, parce que c'est ce que dit la santé publique depuis des années, lance le Dr Yoni Freedhoff. C'est aussi ce qu'on veut bien croire : les gens ne veulent pas apporter de changements à leur régime: ils préfèrent faire de l'exercice et manger tout ce qu'ils désirent.»

Les bienfaits de l'exercice physique