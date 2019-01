Prévenir le diabète par le CrossFit

UN RITUEL QUI CHANGE DES VIES

À 18 h, la séance commence. Pas d'«Indian time». Au rythme d'une musique métal assourdissante, chaque participant enchaîne, avec effort, les exercices inscrits sur le tableau du gymnase de l'école secondaire Amik-Wiche. Ils sont une vingtaine, majoritairement des femmes, à grimacer en sollicitant leur cardio, leurs muscles abdominaux et tous les autres muscles finissant par -iceps.

L'entraîneur aux bras et aux pectoraux surdimensionnés, Curtis Wabanonik, veille à ce que chacun de ses élèves exécute bien les mouvements. «Depuis un an ou deux, je vois que ça fait une différence, constate-t-il. Il y a beaucoup de monde qui s'implique et ça devient populaire. Au début, ils n'étaient pas très en forme. J'ai dû adapter mes entraînements. Aujourd'hui, je rêve d'avoir des athlètes qui puissent faire des compétitions.»

Malgré la sueur qui ruisselle sur son front, Anna Cheezo est visiblement à son aise. Vêtue d'un t-shirt sur lequel est écrit «You can't stop me» (Vous ne pouvez pas m'arrêter), elle soulève un haltère de 135 lb. Son record est de 175 lb. Elle réussit cet exploit après deux ans d'entraînement.

«Je vais toujours me souvenir de ma première semaine. Après la deuxième fois, j'étais super raquée. J'avais mal partout. Une fois, quand mes enfants étaient couchés, je me suis mise à pleurer. Je me demandais si j'allais être capable.»

Le programme CrossFit est dirigé par le Centre de santé de Lac-Simon. «Ils sont dans l'obligation d'aller au CrossFit trois fois par semaine», explique la directrice, Rose Dumont, qui prêche par l'exemple en allant elle-même à chacune des séances. Depuis octobre 2015, environ trois cohortes de 6 à 12 personnes sont formées par année. «On ne se cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui le commencent et qui ne le finissent pas, indique la nutritionniste du Centre de santé, Karen Morency. On essaie de sélectionner des candidats qui ont envie de s'impliquer et d'y mettre l'énergie.»

William Cheezo, 57 ans, est l'un des plus anciens. Sa silhouette sculptée laisse peu deviner qu'il est diabétique depuis une vingtaine d'années. «Quand j'ai commencé à avoir du diabète, je pesais 232 lb. J'ai commencé le programme, je pesais 220 lb, et aujourd'hui, je pèse 195 lb», souligne-t-il. Son entraînement a aussi eu pour effet de diminuer la médication qui contrôlait son diabète, d'améliorer ses performances au hockey et au boulot. «Je patine mieux et j'ai plus de souffle, soutient-il. Puis, au niveau du travail, quand il y a du découragement et quand je me fâche, je m'en vais au CrossFit. Ça me défoule.» Devant tous ces bienfaits accumulés, des membres de la famille de William Cheezo ont été inspirés. Au cours des derniers mois, sa conjointe Maureen et sa belle-fille Pamela s'y sont mises aussi.

L'émancipation de Stacey

Depuis trois ans, le CrossFit a aussi changé la vie de la jeune Stacey Wabanonik, 29 ans. Comme William Cheezo, elle a perdu beaucoup de poids: entre 50 et 60 lb, estime-t-elle. Pourtant, au départ, c'est plutôt un mal-être psychologique qui l'a conduite à l'entraînement. «Je faisais beaucoup d'anxiété, confie-t-elle. Je m'enlignais vers une dépression. Je venais voir le médecin et je braillais dans son bureau parce que je n'étais plus capable de me sentir comme je me sentais. J'étais vraiment isolée. Je ne sortais pas de chez nous.» Le médecin lui a donc imposé un choix: la médication ou le sport.

Cette deuxième option a fait sortir la mère seule de l'isolement et l'a rechargée de confiance... si bien qu'elle envisage, en janvier, de se faire former comme entraîneuse de CrossFit pour prendre parfois le relais de Curtis, aussi occupé par son centre d'entraînement dans la communauté. Jamais Stacey Wabanonik n'aurait pensé à une telle avenue quand elle a commencé le programme, il y a trois ans.

«J'avais le coeur qui battait, je me disais: "Ce n'est pas normal! Je vais mourir!" Mais Curtis a été vraiment encourageant et me rassurait. Il me disait tout le temps d'y retourner. Et aujourd'hui, c'est nous qui faisons ça avec les autres membres de la communauté.»

L'entraînement individuel, intensif et assidu fait peu partie des moeurs à Lac-Simon. Selon Rose Dumont, cela dissuade certains participants - surtout des femmes - de persévérer. «C'est encore parfois perçu comme une perte de temps, constate-t-elle. Je vois des mères monoparentales faire garder leurs enfants par leur maman pour aller s'entraîner et elles se font dire: "Encore au CrossFit? Tu es toujours au CrossFit!"» Le concept est aussi difficilement compréhensible pour les aînés, qui incarnent la sagesse dans la communauté. «Ma mère me disait souvent une expression en algonquin qui veut dire "tu te tortures"!», raconte William Cheezo.