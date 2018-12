 Applications d'entraînements: s'entraîner seul... tous ensemble 

Discrétion, meilleure accessibilité, gain de temps... Avec la multiplication des applications et des programmes en ligne d'entraînement, il est de plus en plus facile de trouver un programme qui vous intéresse si vous désirez bouger à la maison.

Josée Lavigueur est convaincue que les plateformes de ce type, qui privilégient un contact plus direct avec ses membres, est une façon de démocratiser l'entraînement. Notamment pour ceux qui n'osent pas aller dans un centre sportif ou qui n'en ont pas les moyens. « Eux aussi ont le droit de s'entraîner ! », déclare celle qui fait bouger les Québécois depuis plus de trois décennies.

En septembre dernier, elle s'est donc abonnée lors de son lancement à la nouvelle plateforme de Josée Lavigueur : Ma Zone Fit. « C'est comme si j'avais tout ce qu'on peut avoir dans un gym, mais à la maison et en mieux. Car on se déplace avec. J'ai tout mon entraînement avec moi. Je peux le faire où je veux, quand je veux. » La plateforme répond aux réalités de son emploi du temps et permet aussi de réagir aux mauvaises surprises. « On a eu un dégât d'eau la semaine passée, il a fallu trouver une place où habiter en attendant. J'ai quand même pu continuer à m'entraîner ! »

Selon Cathy Lam, de MonGymEnLigne, « ce modèle d'affaires est une belle façon de se rapprocher des gens, d'avoir leur feedback ». Il permet aussi d'accompagner les membres et de maintenir leur motivation. « On leur fait passer un test complet à la maison et, ensuite, on les guide dans leur cheminement. Que ce soit en répondant à leurs questions ou en envoyant tout au long du programme des rappels et des capsules de motivation. »

« L'avantage, c'est la communauté », confirme Simon Hamptaux, qui vient de lancer L'arène, un site d'entraînement spécialisé en callisthénie (combinaison de musculation au poids du corps et de mouvements de gymnastique). « Chaque mois, on a des questions/réponses où je réponds aux questions des membres. J'offre aussi des ateliers en ligne. Je vais avoir le même équipement que la personne qui a des questions et je vais décortiquer avec elle le mouvement... à partir de mon salon. »

PLACE À LA SOUPLESSE

Selon la formule retenue, les abonnements à ces services varient de 10 à 30 $ par mois.

« Je trouve que j'en ai plus pour mon argent que quand j'allais dans des centres d'entraînement. Des fois, j'avais envie d'essayer des cours, mais ce n'était pas le bon jour. Alors que là, c'est quand, où et comment je veux. »

- Sandra Cormier

« En plus, quand tu t'abonnes au gym, c'est pour une personne. Tandis que là, toute la famille peut en profiter ! »

Évidemment, ce n'est pas l'équivalent d'avoir avec soi un entraîneur qualifié, et il faut faire attention au piège d'être tout le temps seul. « La plus grande erreur quand on s'entraîne, c'est de s'isoler. On finit alors par tourner en rond. On fait toujours les mêmes choses et on répète les mêmes erreurs », prévient Josée Lavigueur, qui croit qu'idéalement, on devrait aussi combiner l'entraînement avec le gym et des activités à l'extérieur.

Il ne faut pas non plus oublier de s'entraîner pour le plaisir, et pas seulement pour des raisons « médicales », rappelle Guy Thibault, docteur en physiologie de l'exercice et directeur des sciences du sport à l'Institut national du sport du Québec.

« Le fait que les programmes maison d'exercice physique puissent s'accompagner d'effets biologiques non négligeables ne signifie pas qu'il faut pour autant abandonner l'objectif d'édifier une société où tous et toutes découvrent le plaisir et la satisfaction d'intégrer des activités physiques et sportives dans leur vie de tous les jours », affirme-t-il.

En d'autres mots, il faut s'entraîner avant tout pour le plaisir. Chez soi ou dehors. Seul ou en groupe.

