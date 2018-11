Reconnaître l'alzheimer

Les pertes de mémoire de votre père sont-elles dues à un vieillissement «normal»? Comment distinguer les troubles cognitifs ou psychiatriques de la maladie d'Alzheimer? Et comment ne pas les confondre avec le TDAH adulte, les troubles anxieux ou la dépression? Les spécialistes de l'alzheimer se sont penchés sur la question lors de leur congrès annuel il y a trois semaines. Explications.

On n'y échappe pas, la population vieillit. Et comme le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer est l'âge, le nombre de personnes atteintes augmente. On parle d'environ 140 000 personnes au Québec en ce moment. Un chiffre qui sera multiplié par 10 d'ici les 15 prochaines années.

Le vieillissement du cerveau entraîne donc toutes sortes de problèmes que l'on découvre... avec l'âge. En particulier après 65 ans. D'où cette question: les pertes de mémoire sont-elles dues à un vieillissement «normal»? À l'expression d'un TDAH existant? D'une maladie bipolaire? Ou à l'apparition de la maladie d'Alzheimer?

«Le défi du clinicien est de dissocier une pathologie cérébrale préalable de nouveaux symptômes», explique le Dr Alain Robillard, neurologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle manifestation d'un trouble bipolaire, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit de symptômes propres à la maladie d'Alzheimer? C'est pas toujours facile à dire...»

Selon le Dr Alain Robillard, les neurologues sont tout de même de plus en plus habiles à faire ces distinctions. «On sait par exemple que les personnes qui ont une maladie affective bipolaire ont plus des problèmes d'attention ou de concentration que de véritables problèmes de mémoire à court terme, comme ceux qui ont la maladie d'Alzheimer.»

Le trouble de mémoire de ceux qui ont la maladie d'Alzheimer peut se mesurer par des exercices assez simples, ajoute le Dr Serge Gauthier, neurologue à l'hôpital Douglas.

«Il y a des exercices d'association assez simples, qui nous permettent d'identifier les symptômes de la maladie, explique-t-il. Si je dis le mot "fourmi" et la catégorie "insecte", et que vous oubliez le mot, je vais vous rappeler qu'il s'agit d'un insecte. L'indice permet à quelqu'un qui a un trouble de l'attention de trouver la réponse. Par contre, si vous avez l'alzheimer, vous ne ferez pas le lien.»

Quant aux personnes âgées qui ont un trouble du déficit de l'attention (TDAH), elles auront tendance à dire qu'elles oublient tout, mais comme le souligne le Dr Robillard, «elles vont rapporter dans le détail toutes les choses qu'elles ont oubliées», ce que les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ne pourront évidemment pas faire.

Le diagnostic

À ce jour, les critères cliniques pour faire un diagnostic de la maladie d'Alzheimer demeurent inchangés.

«Il faut qu'il y ait une atteinte d'au moins deux fonctions cognitives parmi les suivantes: le langage, la mémoire, l'orientation dans le temps et l'espace et la praxie, c'est-à-dire les gestes moteurs qu'on fait depuis notre jeune âge, comme se brosser les dents, détaille le Dr Robillard. J'ajouterais les changements d'humeur et de comportement, qui sont aussi des fonctions mentales supérieures.»