 Le pape François met en garde contre la «désinformation» sur l'internet 

Le pape François a mis en garde jeudi contre « la désinformation » et « la distorsion consciente et ciblée des faits » sur l'internet, dans un message à l'occasion de la prochaine Journée mondiale des communications sociales.

L'internet « est une source de connaissances et de relations naguère impensables », estime le pape argentin dans son message. Il note cependant que de « nombreux experts [...] soulignent également les risques qui menacent la recherche et le partage d'une information authentique à l'échelle globale ».

« Si l'internet représente une possibilité extraordinaire d'accès au savoir, il est également vrai qu'il s'est avéré l'un des lieux les plus exposés à la désinformation et à la distorsion consciente et ciblée des faits et des relations interpersonnelles, qui souvent prennent la forme de discrédit », souligne François.

« Il faut reconnaître que les réseaux sociaux, s'ils servent d'une part à nous relier davantage, à nous permettre de nous retrouver et de nous entraider, de l'autre ils se prêtent aussi à une manipulation de données personnelles, visant à obtenir des avantages politiques ou économiques, sans le respect dû à la personne et à ses droits », poursuit le pape.

« Parmi les plus jeunes, les statistiques révèlent qu'un sur quatre est mêlé à des épisodes de cyber-harcèlement », déplore Jorge Bergoglio.

Le pape, qui plaide régulièrement en faveur de l'accueil des migrants et de la diversité comme une richesse pour le genre humain, met également en garde contre le web où « trop souvent l'identité est basée sur l'opposition à l'autre, à l'étranger au groupe ».

« On se définit à partir de ce qui divise plutôt que de ce qui unit, laissant cours à la suspicion et à l'explosion de toutes sortes de préjugés (ethniques, sexuels, religieux et autres) », déplore le pape argentin.

« Cette tendance alimente des groupes qui excluent l'hétérogénéité, qui nourrissent, également dans l'environnement numérique, un individualisme effréné qui finit parfois par fomenter des spirales de haine. Ce qui devrait être une fenêtre sur le monde devient ainsi une vitrine dans laquelle exhiber le propre narcissisme », remarque François.

Il souligne le risque couru en abusant d'internet qui « peut également renforcer notre auto-isolement, telle une toile d'araignée susceptible de piéger », évoquant « le phénomène dangereux des jeunes "ermites sociaux" qui courent le risque de se rendre complètement étranger à la société ».

Le Journée mondiale des communications sociales sera célébrée cette année dans de nombreux pays le dimanche 2 juin, a précisé le Vatican.