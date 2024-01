(Auckland) L’Allemand Daniel Altmaier a vaincu le Québécois Félix Auger-Aliassime 7-6 (9), 7-5 en huitièmes de finale du tournoi d’Auckland, mercredi.

La Presse Canadienne

Altmaier, 57e au monde, a réussi cinq as, alors qu’Auger-Aliassime, 27e, en a fait neuf.

L’Allemand a converti deux de ses six balles de bris dans le match. Le Québécois a frappé 26 coups gagnants, soit six de plus que son adversaire.

Après un bon premier jeu au service, Auger-Aliassime a brisé Altmaier d’entrée et a rapidement fait 3-0 au jeu suivant.

L’Allemand s’est repris de la meilleure des façons, remportant les trois jeux suivants pour coller à 3-3.

Auger-Aliassime a réussi à effacer deux balles de bris à 5-5. Il a d’abord forcé Altmaier à s’amener au filet pour le faire rater sa frappe et conclure un long échange. Le Québécois a ensuite utilisé de l’effet sur son deuxième service, au corps, qu’Altmaier n’a pas réussi à retourner.

Altmaier a forcé la tenue d’un bris d’égalité avec un superbe revers en parallèle, alors qu’il était en déplacement vers la balle.

Auger-Aliassime a manqué ce qui semblait être une frappe de routine au filet, lors du premier point du bris d’égalité. Ce dernier n’a toutefois pas été ébranlé et menait 4-2 au changement de côté.

Le Québécois a obtenu deux balles de manches à 6-4, ainsi que deux autres à 7-6 et 9-8. Il n’a pas été en mesure de mettre un terme au bris d’égalité et Almaier, à sa deuxième occasion, qui a soutiré la première manche 7-6 (9).

Altmaier a obtenu la première balle de bris de la deuxième manche, à 4-4.

À 15-40, Auger-Aliassime s’est donné deux chances de briser et mener 6-5, mais son adversaire a réalisé un as et a suivi avec un revers croisé près de la ligne.

Altmaier a profité de sa première balle de match pour conclure le tout sur un coup droit en croisé, alors qu’Auger-Aliassime montait au filet.