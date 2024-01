(Brisbane) La Biélorusse Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, a battu sa compatriote Victoria Azarenka (23e) pour rejoindre en finale du tournoi WTA 500 de Brisbane la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale qui avait plus tôt samedi écarté la Tchèque Linda Noskova (40e).

Agence France-Presse

Sans surprise, les deux têtes de série principales ont rendez-vous en finale dimanche : Sabalenka a battu Azarenka avec autorité, en deux sets 6-2, 6-4, alors que Rybakina s’est également imposé facilement contre Noskova 6-3, 6-2 en demi-finales.

La finale sera une reprise de celle des Internationaux d’Australie 2023, remportée par Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4, à une semaine du début de l’édition 2024 de la première levée du Grand Chelem. Les deux joueuses se sont affrontées sept fois au total, avec un avantage net pour Sabalenka victorieuse cinq fois.

Pour se hisser en finale, Sabalenka, 25 ans, a dû battre dans un duel d’anciennes N.1 mondiales Azarenka, 34 ans, victorieuse des Internationaux d’Australie à deux reprises en 2012 et 2013. En 1 h 27 de jeu, Sabalenka a notamment réussi dix aces et sauvé les trois balles de bris de sa rivale.

« Nous servons toutes les deux très bien », a expliqué Sabalenka après sa victoire. « Nous jouons toutes les deux un tennis très agressif. Je pense que c’est la raison pour laquelle toutes nos confrontations sont très serrées. Nous nous mettons toutes les deux beaucoup de pression ».

Azarenka a révélé qu’elle avait une gêne aux côtes : « Dès le début du match, je n’ai pas pu faire ce que je voulais avec mon service », a-t-elle déclaré. « J’ai besoin d’un peu de repos avant de me préparer pour les Internationaux d’Australie ».

Rybakina, lauréate à Wimbledon en 2022, jouait, elle, contre la jeune Tchèque Noskova, 19 ans, non tête de série et en quête d’un premier titre sur le circuit WTA. La Kazakhe, qui n’a perdu que 12 jeux depuis le début de la semaine, a largement dominé son adversaire en 1 h 03. Souveraine au service, elle a réussi au passage huit aces et réussi trois fois le bris, une fois au premier set et deux au second.

PHOTO PATRICK HAMILTON, AGENCE FRANCE-PRESSE Elena Rybakina

« Je ne m’attendais pas à jouer aussi bien ici », a déclaré la finaliste. « C’est un incroyable début d’année ».

Holger Rune en finale

Holger Rune, 20 ans, tête de série N.1 et 8e mondial, s’est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Brisbane en battant en demi-finale le Russe Roman Safiullin (39e mondial) 6-4, 7-6 (7/0), samedi.

PHOTO PATRICK HAMILTON, AGENCE FRANCE-PRESSE Holger Rune

Rune affrontera en finale le Bulgare Grigor Dimitrov (14e) ou l’Australien Jordan Thompson (55e), adversaires dans la seconde demi-finale.

Dimitrov poursuit sur sa lancée d’une fin de saison 2023 tonitruante — demi-finale au Masters 1000 de Shanghai puis finale à celui de Paris —, et Thompson (55e) a battu en quarts l’Espagnol Rafael Nadal qui, blessé et opéré, effectuait à l’occasion de ce tournoi son retour sur le circuit après près d’un an d’absence.