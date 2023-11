(Málaga) Le N.1 mondial Novak Djokovic compte bien poursuivre sur la lancée de sa victoire aux Masters ATP pour remporter la Coupe Davis, « dernier effort » pour parachever une saison exceptionnelle.

Rik Sharma Agence France-Presse

« Je ne pourrais pas être plus heureux de la manière dont j’ai joué et gagné la demi-finale et la finale (aux Masters) de Turin et j’espère retrouver ce niveau d’énergie et de performance en Coupe Davis », a déclaré le Serbe à la presse, à la veille d’affronter avec son pays la Grande-Bretagne en quart de finale, jeudi à Malaga (Espagne).

Il a répété que la Coupe Davis était un de ses « plus grands objectifs » de l’année. « C’est la dernière semaine de la saison, donc un dernier effort est nécessaire de la part de chacun d’entre nous », a insisté Djokovic, qui a conquis en 2023 trois nouveaux titres du Grand Chelem (Australie, Roland-Garros, Internationaux des États-Unis), portant son total à 24, record absolu chez les hommes.

À 36 ans, il est assuré de finir l’année au sommet du tennis mondial pour la huitième fois de sa carrière.

Novak Djokovic a regretté par ailleurs que la phase finale de la Coupe Davis, depuis son changement de format en 2019, n’ait été organisée que dans un seul pays, l’Espagne (2 fois à Madrid et 2 fois à Malaga).

« J’ai le sentiment que la finale de la Coupe Davis […] devrait voyager chaque année. Elle ne devrait pas rester au même endroit plus d’un an », a-t-il confié. « C’est une compétition mondiale. »

La Serbie menée par Djokovic a déjà remporté l’épreuve par équipes en 2010.