(Cancún) L’Américaine Jessica Pegula a converti sa septième balle de match pour vaincre la reine mondiale Aryna Sabalenka 6-4, 6-3, mardi, lors des Finales de la WTA.

Associated Press

Pegula a gagné chacune des quatre manches qu’elle a disputées jusqu’ici lors de la phase préliminaire, un an après avoir compilé une fiche de 0-3 lors du tournoi de fin de saison. Il est possible qu’elle se qualifie pour les demi-finales dès mardi, selon le résultat de l’autre rencontre à l’horaire entre Elena Rybakina et Maria Sakkari.

Sabalenka, championne des Internationaux d’Australie en janvier et finaliste aux Internationaux des États-Unis en septembre, avait gagné ses quatre derniers matchs contre Pegula, cinquième tête de série à Cancún.

Mardi, sur une surface dure temporaire qui a été critiquée par Sabalenka et d’autres joueuses, Pegula a été dominante par moments. Elle a notamment gagné quatre jeux de suite lors de la première manche, ainsi que les quatre premiers jeux de la deuxième manche, remportant 16 points sur 19.

Sabalenka, qui avait perdu un seul jeu dimanche face à Sakkari, a commis 17 fautes directes en première manche, contre huit pour Pegula.

Le plus difficile pour Pegula a été de fermer les livres.

Au service pour le match à 5-2, elle a obtenu deux balles de match à 40-15. Mais Pegula a ensuite commis sa première double faute de la rencontre… puis sa deuxième. Quelques instants plus tard, Sabalenka brisait son service.

Lors du jeu suivant, Pegula s’est retrouvé aux commandes 0-40, avec trois balles de match en main. Et encore une fois, Sabalenka les a sauvées les trois grâce à deux coups gagnants du revers et un du coup droit. Pegula a gaspillé une sixième balle de match en envoyant un coup droit dans le filet.

Sabalenka a toutefois semblé manquer d’énergie. Elle a commis une double faute, puis a envoyé un coup droit dans le filet pour offrir une septième balle de match à Pegula. Sabalenka a ensuite manqué une frappe en cognant la balle avec le cadre de sa raquette, offrant la victoire à sa rivale.