La décision d’annuler l’Omnium de Tel-Aviv a été prise après consultation d’experts en sécurité, ainsi qu’en gardant à l’esprit la sécurité des joueurs et des supporters, selon l'ATP.

(Londres) L’Omnium de Tel-Aviv, qui était prévu le mois prochain, a été annulé en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé l’ATP.

Associated Press

Le circuit masculin a dit que la décision a été prise après consultation d’experts en sécurité, ainsi qu’en gardant à l’esprit la sécurité des joueurs et des supporters.

« La violence et les actes de terrorisme en Israël dépassent l’entendement, a déclaré le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme et déplorons la perte de vies innocentes. Nous espérons et prions pour la paix dans la région. »

L’évènement était prévu au début de novembre.

L’année dernière, Novak Djokovic en est devenu le champion en battant Marin Cilic en deux manches.