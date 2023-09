(Vancouver) Accueillir la Coupe Laver offre une chance de développer et de mettre en valeur le tennis au Canada, affirment Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic.

Nick Wells La Presse Canadienne

Auger-Aliassime est membre de l’Équipe Monde au tournoi, qui débutera à Vancouver vendredi, tandis que Raonic agira comme remplaçant en cas de blessure.

« Ce n’est pas une ville comme Montréal ou Toronto, où l’on organise un énorme tournoi de tennis chaque année, a dit Auger-Aliassime lors d’un point de presse avant la compétition. Ces dernières années, il y a une sorte d’engouement autour du tennis canadien en général et je pense que c’est bien d’organiser ce genre d’évènement ici et de voir tous ces grands joueurs jouer à Vancouver. »

Raonic a joué pour la dernière fois à Vancouver en 2012, dans le cadre de la Coupe Davis à l’Université de la Colombie-Britannique. Il a déclaré que le fait que la ville ait la chance d’accueillir un grand tournoi international montre l’évolution du tennis au pays.

« Je pense que c’est une grosse affaire, a-t-il insisté. La dernière fois que j’ai joué ici, c’était la Coupe Davis devant 2500 personnes. Le fait que la ville soit considérée pour un tel évènement international… de penser que Vancouver est un endroit qui devrait l’accueillir en dit long sur le tennis canadien et la passion pour le tennis partout au Canada. »

Raonic a éprouvé des difficultés avec les blessures au cours des dernières saisons et il a contemplé la retraite, mais il s’est dit heureux d’être impliqué avec l’Équipe Monde.

« D’avoir passé deux ans loin du tennis, c’est long et c’est plaisant d’être de retour », a-t-il souligné.

Auger-Aliassime se mesurera à Gaël Monfils lors du troisième match du tournoi, vendredi.

« C’était il y a trois ans lorsque je l’ai affronté. Il était le joueur le plus rapide contre qui j’avais joué, a noté le Québécois à propos de son adversaire. Son talent défensif et sa couverture du terrain étaient quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

« C’est bien sûr sa grande qualité. Aujourd’hui encore, à son âge et à la fin de sa carrière, sa couverture du terrain et la façon dont il est capable de vous faire jouer ce coup supplémentaire et de vous forcer à commettre une erreur, il a gagné beaucoup de matchs comme ça. »

Âgé de 37 ans, Monfils a laissé entendre qu’il avait hâte de jouer contre quelqu’un qu’il connaît depuis un moment.

« Ça va être amusant. Je connais Félix depuis longtemps, donc ça va être “cool” », a exprimé Monfils.

Les membres de l’équipe Europe à la Coupe Laver disent qu’ils cherchent la rédemption, après avoir perdu le tournoi pour une première fois, l’année dernière à Londres.

L’équipe Europe a remporté quatre des cinq représentations de l’évènement. La défaite de l’an dernier marquait également le dernier match compétitif de la légende suisse Roger Federer.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Roger Federer et Rafael Nadal l’an dernier à la Coupe Laver

Le capitaine Bjorn Borg a soutenu que lui et ses joueurs détestaient perdre et que l’échec de l’année dernière les a marqués.

L’ancien grand joueur de tennis suédois a déclaré que lui et le co-capitaine, Thomas Enqvist, entraînaient des joueurs qui allaient pousser pour reconquérir le titre à ce tournoi.

« Nous avons six grands joueurs ici. Ils sont très compétitifs. Même moi et Thomas, nous détestons perdre, nous aimons gagner. C’est la même chose avec ces gars-là », a-t-il indiqué.

La compétition débutera vendredi alors que le Français Arthur Fils croisera le fer avec l’Américain Ben Shelton.

Il s’agira de la première apparition de Fils à la Coupe Laver. Il a été ajouté tardivement pour remplacer le Grec Stefanos Tsitsipas, cinquième raquette au monde, qui s’est retiré en raison d’une blessure.

À 19 ans et classé 44e au monde, Fils espère que ses débuts à la Coupe Laver se passeront mieux que ses débuts à la Coupe Davis. Il avait alors subi un revers de 3-6, 6-3, 6-4 aux mains du Britannique Daniel Evans.