(New York) L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe n’ont jamais lâché prise et ont vaincu la Lavalloise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend 2-6, 6-3, 7-6 [10-8], mardi, pour atteindre les demi-finales des Internationaux des États-Unis en double féminin.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, 16es têtes de série, ont dû travailler fort pour s’imposer au terme d’un duel de deux heures 32 minutes.

Lors des demi-finales, elles affronteront les gagnantes du duel opposant les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff, nos 3, à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et la Chinoise Xinyu Wang, nos 8.

Dabrowski et Routliffe sont parvenues à tourner la page sur une première manche difficile, gagnée en 40 minutes de jeu par Fernandez et Townsend, nos 6.

La tension était à couper au couteau dans le stade Louis-Armstrong une fois rendue en manche ultime. Dabrowski et Routliffe ont pris les commandes 4-1, mais ont vu Fernandez et Townsend gagner les trois jeux suivants pour créer l’impasse 4-4. Fernandez a été victime d’un bris de service lors de l’interminable jeu suivant, mais Dabrowski a été incapable de fermer les livres au service pour le match.

Townsend et Routliffe ont ensuite gagné leur jeu au service, forçant la présentation d’un super bris d’égalité. Fernandez et Townsend ont alors pris rapidement un avantage de 5-1. Cependant, deux doubles fautes consécutives de Townsend ont ramené leurs rivales dans le coup.

Le match a pris fin quand Routliffe a réussi à amortir une puissante frappe adverse. La balle a tout juste franchi le filet avant de bondir faiblement, ne laissant aucune chance à Fernandez ou Townsend de la renvoyer en jeu.

Dabrowski a ainsi eu droit à sa revanche, elle qui avait perdu contre Fernandez et Townsend lors du troisième tour des Internationaux de France, ce printemps. Dabrowski jouait alors en compagnie de la Brésilienne Luisa Stefani.

Fernandez et Townsend avaient éventuellement atteint la finale aux Internationaux de France. Elles ont aussi été finalistes à l’Omnium de Miami plus tôt cette saison.

Dabrowski, qui est âgée de 31 ans, a atteint les demi-finales du double féminin aux Internationaux des États-Unis pour une deuxième fois. Elle avait accompli l’exploit en 2021 avec Stefani. Cette dernière avait dû abandonner durant ce match en raison d’une blessure à un genou.

Routliffe en sera à ses premières demi-finales à Flushing Meadows.

Dabrowski et elle en sont à leur quatrième tournoi ensemble. Elles ont commencé leur association en août à l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.