(Mason) Félix Auger-Aliassime a été battu à son deuxième match à l’Omnium Western & Southern, mardi, s’inclinant 6-4 et 6-4 devant Adrian Mannarino.

Associated Press

Trente-deuxième au monde, le Français a gagné en une heure et 49 minutes contre Auger-Aliassime, classé 14e à l’ATP.

Le Québécois a commis 21 fautes directes et huit doubles fautes, tout en récoltant un seul as.

Auger-Aliassime a mérité un bris portant le score à 4-4 en deuxième manche, mais il a été brisé lors du jeu suivant. Son rival a ensuite mis fin au débat.

Plus tôt mardi, à son premier match en sol américain depuis 2021, Novak Djokovic s’est incliné en double avec Nikola Cacic, 6-4 et 6-2 face à Jamie Murray et Michael Venus.

Djokovic est de retour aux États-Unis après avoir raté des tournois en lien aux règles en place durant la pandémie.

PHOTO MATTHEW STOCKMAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

C’était son premier match compétitif depuis un revers en finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial.

Recordman avec 23 titres en simple en Grand chelem, Djokovic va jouer mercredi soir en simple contre Alejandro Davidovich Fokina, 23e raquette à l’ATP.

Alcaraz affronte le qualifié australien Jordan Thompson tard mardi.

Champion en titre de Flushing Meadows, il peut aller chercher un 50e gain en 2023.

Chez les dames, l’ancienne reine de New York Sloane Stephens a gagné 4-6, 6-4 et 6-4 devant la championne en titre en Ohio, Caroline Garcia.

Ons Jabeur, cinquième tête d’affiche, a effacé un retard de 5-1 au troisième set et a vaincu Anhelina Kalinina 6-3, 6-7 (2), 7-6 (2).